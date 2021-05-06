Оборонпром, энергетический, инфраструктурный и финансовый комплексы. В этих ключевых направлениях Украине и нужно отстаивать свои интересы во время переговоров с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Так сказал украинский политолог, научный сотрудник, журналист, переводчик и дипломат Максим Яли в эфире программы «Романенко Беседы»
«Нужно исправлять ошибки «попередников», на которых у нас любят все пенять. Хотя стоит признать, что за эти два года контроль над госкорпорациями лишь увеличился как раз под влиянием все новых и новых требований под кредиты МВФ», - говорит он.
Но самое интересное, считает Яли, на переговорах Блинкена и Президента Зеленского будет происходить за закрытыми дверями.
«Тридцатого апреля, когда уже было понятно, что Блинкен приедет, на известном медиаресурсе вышла распечатка телефонных разговоров главы Офиса Президента Ермака с уже экс-помощником Трампа Джулиани. Важный момент: и американские, и украинские источники негласно подтвердили подлинность этого разговора. Теперь становится понятно, откуда ноги растут», - утверждает политолог.
В чем самый цымес этого скандала?
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«Если раньше мы считали, что за сливом этих пленок стоит Кремль, то сейчас пазлы начали складываться, и у меня все больше уверенность в том, что действительно вполне реально за этим сливом стоял не Кремль, а Банковая», - рассказывает Максим Яли.
Трамп бы не рискнул пойти на слив такой информации, потому что вокруг него были одни враги.
«Логично предположить, что за этим стоит, все-таки, Банковая. А то, как они были нарезаны, была попытка все это выставить как дискредитацию Порошенко. Но, учитывая, когда они были опубликованы – в разгар президентской кампании – было всем очевидно, что главной целью этой атаки был как раз Байден», - делает вывод журналист.
Напомним, Кремль допускает только один вариант: может состояться Минск-3, - Яли.
Ранее, как сообщает Politeka, пока никаких договоренностей нет - совершать визит бессмысленно, - Яли.