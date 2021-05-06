Соединенные Штаты Америки не могут выступить посредником и помочь Украине вернуть Донбасс, но Украина еще полгода будет в повестке дня.

Об этом сказал политический обозреватель Руслан Бизяев в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай24”.

Руслан Бизяев отметил, что США не смогут помочь Украине вернуть Донбасс.

“Здесь американцы не смогут выступить посредником. По ряду объективных и субъективных причин. Они скорее могут проговорить свою повестку дня, и высказать свои пожелания, как они видят конфигурацию вообще украино-российских отношений в ближайшее время. Насколько я понимаю по последним событиям - идет обострение на фронте между Британией и США с одной стороны, и Россией и Китаем с другой стороны. Европа на такой растяжке сидит”, - сказал Бизяев.

По его словам, повестку дня насчет Донбасса будет обсуждать президент Владимир Зеленский с президентом России Владимиром Путиным во время встречи. От нее будет зависеть будущее Минских соглашений.

“Британцы хотят две базы - в Очакове и одну в одесской области. Американцам будет достаточно того, что здесь будет присутствовать их разведка, их спецслужбы. Они будут мониторить территории… До конца этого года мы будем в повестке дня - это связано и с Донбассом, и с Северным потоком. То есть, вообще с глобальным противостоянием Восток-Запад”, - добавил Руслан Бизяев.

Он отметил, что после передела сфер влияния интерес к Украине угаснет, поэтому полгода нужно использовать для работы над ошибками, которые были допущены за 7 лет.

Как сообщала Politeka, Романенко оценил шансы очередного усиления конфликта на востоке Украины.

Также Politeka сообщала, что Бизяев предположил, когда и в каком случае ждать возвращения Донбасса с его же инициативы.