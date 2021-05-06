Кто сказал, что руководство Украины не должно корректировать явно неудачную экономическую политику государственных корпораций? Этот вопрос ведущий программы «Романенко Беседы» Юрий Романенко задал украинскому политологу, журналисту, переводчику и дипломату Максиму Яли. Разговор идет в контексте официального визита в Киев Госсекретаря США Энтони Блинкена.

Юрий Романенко замечает: почему Украина не может проводить свою суверенную политику? Ведь Зеленский не дает комментариев по поводу того, что в «Дойче бан» или в любой другой госкорпорации меняют ТОП-менеджмент… В то же время американские политики активно комментируют кадровые решения украинцев.

«Согласен на сто процентов, - отвечает Максим Яли. – Но тут, очевидно, не экономические причины, а политические. Финансовые, в том числе, но те, которые остаются за кадром. Я согласен, что если мы – суверенное государство, и Соединенные Штаты постоянно на этом делают акцент, то абсолютно логично, что мы не должны спрашивать никого при принятии подобных решений. Особенно если подобное решение подтверждается цифрами».

Он продолжает: «Если я не ошибаюсь, 19 миллиардов гривен составили чистые убытки «Нафтогаз Украина», при том, что на газе они заработали очень хорошо, купив его летом по 70, а зимой продавая почти по 300. Я не знаю, откуда берутся эти убытки, но в корпорациях убытки и доход всегда должны быть основанием для принятия подобных решений. Поэтому здесь решение абсолютно логичное».

Но, скорей всего, официально об этом Зеленский Блинкену заявлять не будет в связи с зависимостью Украины от Соединенных Штатов, утверждает Яли.

Напомним, Кремль допускает только один вариант: может состояться Минск-3, - Яли.

Ранее, как сообщает Politeka, Пока никаких договоренностей нет - совершать визит бессмысленно, - Яли.