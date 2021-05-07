Россия полностью сделала переоснащение своего вооружения, поэтому вероятно испытания и театр военных действий может произойти в Украине. Такое предположение сделал командир роты батальона «Айдар» Игорь Лапин политологу Виктору Тарану в новом блоге «Таран VLOG» на Youtube

«Из приоритетов наступления РФ является Каховское водохранилище - это вода в Крым, расширение границ ОРДЛО до административных границ Донецкой и Луганской областей. А если более глобально, то пойдут по линии газотранспортной системы Харьковская, Запорожская области, Одесса, Тирасполь. Таким образом РФ будет пытаться отрезать наши группировки войск на Востоке», - подчеркнул он.

Лапин сказал, что в этой ситуации война станет для нас священной и люди колодцы будут травить, лишь бы нападающие воды не напились. А каждый город станет для них как крепость. Все помнят их потери в Чечне.

«Хочу подчеркнуть, если в Чечне россияне могли делать идентификацию свой-чужой по внешности, то с украинцами так не получится, потому что внешне мы не отличаемся. Я думаю, что если война и будет, то она уже совсем будет другая», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Петрова, что противокорабельный ракетный комплекс «Нептун» - это наша дубинка.

Также ранее Петров рассказывал, что у нас есть армия оперативного резерва – это как минимум 300 тысяч мужчин и женщин, которые имеют 100% опыта в боевых действиях.