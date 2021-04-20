Хочеш миру - готуйся до війни, тільки так можна співіснувати з нашим сусідом РФ. Ментально, психологічно і технічно до війни українці повинні бути готові постійно. Про це розповів Олексій Петров, волонтер, ветеран АТО, засновник ГО «Справа громад» у новому блозі Віктора Тарана «Таран VLOG» на Youtube.

«До війни потрібно бути готовим ментально, тому що страх – він може вбити, у 2014 році я думав, що збожеволію від цього страху - ми не були готові. Ментально, психологічно і потрібно бути готовими в технічному форматі, у форматі армії, економіки і т.д. Це прекрасно, що у нас зараз багато слів від тих людей, які вже пройшли війну, які говорять, що вони готові воювати, якщо до нас тільки сунуться, якщо сунуться, то вони тут і залишаться», - акцентував ветеран АТО.

Петров розповів, що про це кажуть військові і прості люди, але він не чує таких заяв від нашої влади. За його словами, можна просто донести меседж до Путіна - нам чужих земель не потрібно!

«Україна входить напевно в десятку найбільш доброзичливих і гостинних націй, але якщо Росія сюди сунеться, то Україна включить всі можливі і навіть не можливі важелі озброєння, щоб нанести окупанту максимальної шкоди за мінімальну одиницю часу. Це і буде меседж для Кремля», - підкреслив ветеран АТО.

Петров сказав, що як громадянин своєї країни він не чує якихось схожих заяв від влади, а потрібні демонстративні дії. За його словами, на війні є таке поняття як демонстративні дії, те, що зараз проводить Росія, і є демонстративні дії - всім виглядом показує, що вона готується до навчань, а може потім це будуть не навчання, ми готуємося.

«Буквально перед ефіром прочитав новину, що Україна провела навчання з контрдій висадки десанту в районі Чорноморського узбережжя, тобто Україна починає показувати - це добре. В Україні є дві армії. Армія регулярна ЗСУ плюс у нас є армія оперативного резерву – це як мінімум 300 тисяч чоловіків і жінок, які мають 100% досвіду в бойових діях. Це козир, якого немає у Росії і бути не може. Тобто потрібно показати, хлопці, якщо ви сюди сунетеся, то мало не здасться», - резюмував ветеран АТО.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Тарана, що підтримка, яку втрачає «Слуга народу», дістається ОПЗЖ.

Також раніше Чаплига розповів про ймовірність ескалації конфлікту з Росією.