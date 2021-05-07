Если власть захочет сделать капитуляцию, путем подписания кластерного соглашения, патриоты Украины не будут молчать, а используют все возможности для прекращения этой измены. Цену такой возможности обсудил командир роты батальона «Айдар» Игорь Лапин с политологом Виктором Тараном в новом блоге «Таран VLOG» на Youtube .

«В этой ситуации, если будут пытаться согласно кластерному плану сделать, например, амнистию боевикам, то будет взрыв. Если нас будут заставлять сделать изменения в Конституцию, это может закончится трагически. Власть понимает это, и я думаю, что она будет осторожна», - сказал он.

Лапин рассказал, что президент после последних политических событий в Украине почувствовал поддержку народа и его рейтинги стабилизировались и подросли, поэтому он не захочет принимать необдуманных решений. Тем более, что в его партии есть много патриотически настроенных депутатов, которые также будут против этой капитуляции.

«Я не верю, что власть рискнет открыть шлюз для подачи воды в Крым, потому что обеспокоенная общественность в балаклавах будет против этого. Я считаю, что в этой ситуации львиная доля силовиков тоже будет против и встанет на сторону общественности. Поэтому власти донесут обо всех рисках, которые могут ожидать их, если кто-то захочет подписать эти кластерные соглашения», - подчеркнул он.

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