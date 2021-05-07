Политолог Ирина Тиран в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявила, что украинская власть хочет заморозить конфликт на Донбассе.

«Хорошо, войну мы закончим… А что мы будем делать дальше? Как мы интегрируем население, которое уже 7 лет не знает, что такое мир, не знает, что такое большая Украина и что в ней делается… Как мы интегрируем его в эту большую Украину? А как интегрировать этих людей? Что мы можем им предложить такое, чтоб они сами стремились к нам, чтобы они хотели вернуться в большую Украину?», - задалась вопросом эксперт.

По ее словам, украинская власть не может гарантировать безопасность жителям оккупированных территорий, если они приедут в Украину.

«А теперь представьте, что все эти люди зайдут не просто в Украину, они зайдут в органы власти, зайдут в Верховный Совет, допустим. Что будет там?», - говорит Тиран.

Политолог считает, что украинская власть не готова к интеграции Донбасса, тем более на фоне пандемии коронавируса и экономических проблем.

Кроме того, она также обратила внимание на проблему восстановления и строительства Донбасса.

«На одно разминирование – это наши военные признают – нужно хотя бы лет 20! А денег я вообще даже боюсь себе представить, сколько… А самое страшное, что людей начнут делить на своих и врагов на той территории. По какому принципу? Какие будут параметры? Это все очень сложные вопросы», - резюмировала эксперт.

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