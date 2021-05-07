Уместно ли просить у американцев зенитный ракетный комплекс Patriot, который используется армией США, в случае эскалации? Об этом шла речь во время очередной программы «Конституционная кухня» юриста, председателя правления Центра конституционного моделирования Константина Друзенко. Его собеседник – генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос ответил:

«Нет, я нигода бы не просил бы Patriot. Для этого есть несколько причин. В первую очередь, это экономические обстоятельства. Во-вторых, это не будет так быстро. И в-третьих, надо четко понимать способности нашей экономики, нашего оборонно-промышленного комплекса. Мы сейчас пока способны это сделать, пока такие люди как господин Гусев и К не окончательно развалили наш оборонно-промышленный комплекс, хотя и пытаются это сделать быстрыми темпами».

Кривонос отмечает: к 2014 году мы четко понимали, что нам надо просить у своих западных партнеров то, что мы не можем произвести или купить.

«Все думают, что санкции касается только России, но если мы являемся страной конфликта, у нас также много ограничений по закупке определенных образцов техники и вооружения. Мы не можем себе позволить и нам не продадут это никогда. Поэтому задача номер один – четко понимать, что все не будет так быстро. Надо ориентироваться, сколько у нас времени, на самостоятельное решение вопроса. Три недели в моем понимании – много времени, но никакой реакции не было», - говорит военный.

Эксперт имеет в виду три недели, когда Вооруженные силы Российской Федерации интенсивно концентрировались вокруг украинских границ. В этом контексте вопрос отсутствия Закона о территориальной обороне и закона Об оружии сыграло, в том числе, в пользу противника.

Напомним, ранее Politeka сообщала, как Украина могла сохранить территориальную целостность в 2014 году .