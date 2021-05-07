Единственное, что мы можем противопоставить россиянам – чтобы земля горела под ногами. А для этого нужно много подготовленных и мотивированных людей. С этого утверждения юриста Геннадия Друзенко, ведущего программы «Конституционная кухня», начался его очередной разговор с генералом Вооруженных сил Украины Сергеем Кривоносом.

Тот соглашается: мотивированных, обученных и способных действовать самостоятельно, не ожидая команды сверху.

«Для этого мы и предусмотрели законопроект о теробороне. Он до сих пор не рассматривался Верховной Радой», - говорит генерал.

Команда, которая работала над этим документом, готова к сотрудничеству и поискам консенсуса по вопросу развития территориальной обороны. Потому что ни один законопроект не может быть идеальным. Поэтому задача – запустить процесс.

Для чего Украине нужен закон о территориальной обороне?

«Это как правила игры, которые определяют, кто и что делает, на каких объемах мы бегаем, каким мячом и какими частями тела это делаем. Мы предусмотрели и достаточно широко расписали функционал – начиная от президента и заканчивая гражданином, который живет на дальнем хуторе. Имея опыт двух мощных организмов в Вооруженных силах – это высокомобильные десантные войска, которые сейчас у нас называются десантно-штурмовые войска, и сил специальных операций, имея опыт 2014 года, мы все эти вещи учли», - объясняет эксперт.

Он акцентирует: «Вопрос безопасности страны – это не только вопрос военных, как к этому приучили наше общество. Если ты построил дом (а государство – это наш дом), то, если ты хочешь спать спокойно – нуждаешься на выделение средств на строительство забора. Ты построишь забор, купишь пса, построишь ему будку, поставишь видеокамеры и освещение. Ты должен это содержать, если хочешь быть в безопасности. Так же и территориальная оборона», - делает вывод Кривонос.

Напомним, часть тех изменников, которые предали Украину, вошли в состав спецподразделений РФ, - Кривонос.

Ранее Politeka сообщала, что Кривонос рассказал, как Украина могла сохранить территориальную целостность в 2014 году.