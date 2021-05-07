Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев для того, чтобы выполнить две цели - собрать информацию и начать переформатирование политики.

Об этом сказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

Руслан Бортник отметил, что Энтони Блинкен приехал в Киев ради двух целей.

“Первая цель - снять здесь впечатление, снять информацию в преддверии встречи с Путиным. Посмотреть, что говорит Украина, какая позиция у нее. Какая тут ситуация. Потому что это важно для обсуждения между Байденом и Путиным. И вторая цель - возможно, начать новый этап переформатирования внутриполитического нашей страны”, - сказал Бортник.

По его словам, США были больше года вне украинского контекста. Сейчас заканчивается период семибоярщины, СНБО-вщины и политбюровщины.

“Сейчас вернутся старые-добрые США, которые влияют на назначение премьер-министра, состава правительства. Которые четко держат под своим контролем судебную систему, финансовую систему страны. Семибоярщина сама себя загнала в такую ситуацию, что мало поля осталось для маневра… Я думаю, что вместе с Блинкеным сюда приедет и кадровый пакет какой-то достаточно серьезный. Может быть - в форме ультиматума. Может быть - в форме предложения, от которого сложно отказаться будет”, - добавил Руслан Бортник.

Он отметил, что президент США Джо Байден не сможет отодвинуть Украину и забыть о ней, как сделал это Дональд Трамп. Если он так сделает - республиканцы воспользуются ситуацией на следующих выборах.

“Вот для чего сюда приехал Блинкен”, - подчеркнул Бортник.

Как сообщала Politeka, Якубин заявил, что мы видим, что украинскую тему если комментируют, то комментирует госсекретарь США Блинкен.

Также Politeka сообщала, что Яли отметил, что пока никаких договоренностей нет - совершать визит Байдену бессмысленно.