Два года назад Владимир Зеленский пришёл к власти, пообещав дать Украине мир – но проблема до сих пор не решена. Как ему вывести ситуацию из тупика?

Своё мнение по этому поводу в программе Руслана Бизяева «Культ личности» высказывает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Если Зеленский не решит проблему войны, у него не останется шансов на переизбрание – или эти шансы будут мизерными. Я бы посоветовал ему идти путём референдума. Президенту необходимо восстановить общественный мандат на определённые сложные шаги. Можно вынести на референдум вопрос: поддерживаете ли вы реализацию Минских соглашений?», - считает политолог.

По его мнению, в случае отрицательного ответа можно будет объяснить западным партнёрам и России отказ от этих соглашений, сославшись на волю народа. Поскольку власть не может поступать вопреки ей, нужно искать какой-то другой путь.

«Другой возможный подход – прямой договор между Украиной и Россией об урегулировании конфликта. Здесь, как и в Минских соглашениях, могут участвовать Пушилин, Пасечник и все остальные. Можно назвать это «Большим договором о дружбе и добрососедстве», дело не в этом. Этот договор может регулировать любые вопросы, от работы российских заправок на территории Украины до продажи винницких соков на рынках Монголии», - говорит Руслан Бортник.

Ранее, как сообщает Politeka, он выразил свой скептицизм относительно мирных переговоров по Донбассу .