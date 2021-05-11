Политический эксперт Тарас Чорновил рассказал, что он ушел из партии "Наша Украина", поскольку в ней оказалось все не так, как было на фасаде. В частности, слова не соответствовали делу.

Об этом он сказал в эфире программы "А как на самом деле" с Мирославой Бобровский.

Тарас Чорновил отметил, что он был членом политической партии "Наша Украина", но ушел из нее, поскольку его ожидания не оправдались.

"Потому что в партии “Наша Украина” оказалось все не так, как на фасаде. Я туда пришел с определенными, немного завышенными надеждами. Не надо завышенные надежды для себя строить. Что было не так? В первую очередь, дорогие друзья, я вам напомню - Жвания, помните такого? Вот слово "барыга" идеально подходит. Это ближайшие соратники Виктора Ющенко. Помните Черновецкого? Это один из ближайших соратников Виктора Ющенко", - сказал Чорновил.

По его словам, первый разлом у него с "Нашей Украиной" состоялся, когда президент Виктор Ющенко донасилывал фракцию и требовал от нее собрать голоса за назначение Леонида Черновецкого омбудсменом.

"Вот с этого у меня начался конфликт. А потом были еще другие вещи, а затем - личная ситуация с Виктором Ющенко по двум вопросам - одна по моему отцу, потому что я действительно узнал, что Ющенко имел определенную причастность к преследованию и травле моего отца, и, как оказалось - его убийству. Просто он не понял, что он имел к тому отношение. Он в том реально не виноват был. А второй момент - это чисто несоответствие слов делам", - добавил Тарас Чорновил.

Он отметил, что когда были крупные забастовки учителей - Виктор Ющенко пообещал им, что будет выполнен закон об образовании и им предоставят льготы. Однако, когда Тарас Чорновил разработал соответствующий законопроект, то во фракции заявили, что не будут голосовать за него, поскольку это затянет Украину в долги, а учителя и так проголосуют за Виктора Ющенко на выборах.

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