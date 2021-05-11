Полномасштабная российско-украинская война не начнется, поскольку это приведет к гибели большого количества людей.

Об этом сказал политик Илья Кива в программе “Снежная лавина” со Снежаной Егоровой.

Илья Кива отметил, что полномасштабной войны между Россией и Украиной не будет.

“Я думаю, что нет. По одной простой причине - что слишком суров наш северный сосед. На данный момент… За это время санкций они работали на укрепление своей военной машины”, - сказал Кива.

По его словам, в этом мире никто не захочет быть жертвой, потому что если начнется война - это приведет к гибели большого количества людей.

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“Только славяне принимают смерть как высшую степень человеческого сознания. Поэтому со славянами всегда все проигрывают. Потому что мы так на амбразуру кидаемся, как никто больше другой в мире. Подвиг Гастелло. 1300 раз был повторен. 1300 раз люди лишали себя сознательно жизни. Александры Матросовы - это бесконечная история самопожертвования. С этим никто никогда не может справиться”, - добавил Илья Кива.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что другой возможный подход – прямой договор между Украиной и Россией об урегулировании конфликта.

Также Politeka сообщала, что Лапин отметил, что кроме участников боевых действий у нас еще есть люди, которые готовы защищать свое государство.