Бытует мнение, что прежние украинские партии уже отжили своё, и пришло время для новых партий. Так ли это – и какими должны быть новые партии?
Ситуацию в программе Руслана Бизяева «Культ личности» комментирует философ, политолог, руководитель аналитического центра «София» Андрей Ермолаев.
«Я уверен, что в Украине неизбежно будут формироваться партии на идеологической основе. К этому подталкивает время. Война на Донбассе вынуждает украинское общество мировоззренчески определяться. Достаточно вспомнить недавний марш в честь дивизии СС «Галичина». Это лучший повод подумать о себе, о своих мировоззренческих основах, о том, что ты готов поддержать, и том, что ты никогда не поддержишь», - считает философ.
По его словам, каждый, кто увидел фашистов на улицах Киева, даже если до сих пор и был аполитичен, должен задуматься: с кем я? Украинское общество долгое время жило в атмосфере карнавала, где вместо лиц были сплошные маски. Но теперь события заставляют определяться по существу.
«Сейчас нужно чётко определять свою позицию. В вопросах собственности это земля. В вопросах идеологии – угроза нацизма и фашизма. В вопросах внешней политики это отсутствие друзей. Да, у нас есть партнёры, которые нас вооружают – но у нас нет друзей, вместе с которыми мы строим общее будущее», - говорит Андрей Ермолаев.
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Ранее, как сообщает Politeka, он дал совет, как повысить профессиональный уровень украинских чиновников.
Также Ермолаев указал на вред, который приносит украинскому обществу индивидуализм.