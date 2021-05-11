В программе Руслана Бизяева «Культ личности» Андрей Ермолаев, философ, политолог и руководитель аналитического центра «София», прокомментировал ситуацию с планированием в Украине - власть все еще имеет стратегию или она уже перешла в регионы.

Гость программы описывает нынешнюю ситуацию в Украине как дауншифтинг. Одновременно это касается и административно-территориального уровня, и делового.

В частности, Ермолаев говорит о сокращении большого бизнеса, об ограничении горизонтов и уменьшении экономических задач. «Правительство периодически напоминает: вот, мы ещё запустим "Сич-2"... Но это все симулятор», - убежден он. И дело, объясняет политолог, заключается не столько в желаниях и стремлениях правительства, сколько в уровне экономического развития государства.

Он отмечает тенденцию размывания экономических структур в Украине. Ермолаев сообщает, что в рабочем состоянии сегодня буквально еще 1-2 финансово-промышленные группы и их спектр отраслей охватывает все от сырья до экспорта.

По его мнению, эта ситуация не может не отразиться на политическом и информационном дискурсе, а также на самом мышлении и политиках. «Власть сейчас не читает и не думает. Когда-то критиков и прожектёров слышали, их мнение учитывали. Но не сейчас», - объясняет эксперт.

Напоминаем, Ермолаев заявил, что в Украине неизбежно будут формироваться партии на идеологической основе.

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