Сейчас мы видим серьезные заявки запада против России. Например, ранее президент США Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Об это в программе «Тарас Загородний говорит» рассказывает политолог Тарас Загородний.
«Они показали, что могут бить по болевым точкам – это санкции относительно рублевого суверенного долга. Это создает точку напряжения, и этого действительно опасается Российская Федерация», - констатирует Загородний.
Раньше российская экономика была на девятом месте – сейчас на четырнадцатом в мире. На треть сократились объемы поставок вооружения.
«Санкции США – это обнуление всей экономической системы, поэтому россияне решили не рисковать. Я не думаю, что они оставили свои намерения в отношении Украины, потому что они все-таки ожидают от нас выполнения Минских договоренностей. Это ОРДЛО, федерализация, подача воды в Крым. То есть это давление никуда не исчезло», - говорит эксперт.
Тем более что армию, сосредоточенную вдоль украинско-российской границы, РФ не распускает. Путинская Россия всегда старается облечь свое беззаконие в юридические нормы.
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«Армия остается на наших границах до некоторых обстоятельств. А обстоятельства могут наступить, потому что экономическая ситуация у нас ухудшается, а россияне любят работать, когда есть ощущение, что якобы они ни при чем. Существует некая политическая нестабильность. Например, 2014 год начался для нас с официального приглашения господином Януковичем путинских войск в Украину. Януковича они считали легитимным президентом. То же самое было в Крыму», - говорит Загородний.
Напомним, Россия может придумать, например, Минск-3 с более унизительными условиями, - политолог.
Раньше, как сообщает Politeka, он осудил призывы к переговорам с Путиным, которые деморализуют Вооруженые Силы Украины.