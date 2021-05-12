Политолог Максим Яли в собственной программе «Контрольный удар» рассказал, что будет значить для Беларуси речь Путина на Федеральном собрании. По мнению эксперта, Путин хочет получить от Лукашенко «расплату» за помощь в удержании власти.

«Посыл был самому Лукашенко – «я спас Януковича, теперь спас тебя, соответственно на кассе жду расплаты». Главный приоритет Кремля – не Украина, как бы он не бряцал оружием и не продолжал стягивать войска, а именно Беларусь», - отметил Яли.

По мнению эксперта, сейчас главная цель России это закончить «аншлюз Беларуси». Как отмечает Яли, на Федеральном собрании Путин послал сигнал Лукашенко, что спас его от падения его режима.

«Это касается ключевых предприятий белорусской экономики, а главное торопит Лукашенко с новым проектом Конституции, в котором должна быть изменена модель политического устройства Беларуси. Главная цель – это урезание полномочий самого Лукашенко», - подчеркнул Яли.

По словам политолога, Лукашенко не выгоден Кремлю, ибо постоянно пытался шантажировать и манипулировать, добиваясь скидок на энергоносители. Эксперт добавил, что Беларусь помогала Украине пережить энергоблокаду в 2014 году, а сейчас продает нам топливо для нужд ВСУ.

Напомним, Politeka публиковала заявление Яли, что пока Путин не встретится с Байденом, никакой встречи Зеленского с Путином не произойдет .