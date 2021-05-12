Законопроект об экологическом контроле должен быть доработан с учетом замечаний бизнеса, только это позволит по-настоящему реформировать сферу экоконтроля. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя законопроект №3091 об экологической инспекции.

«Горно-металлургический комплекс Украины поддерживает идею модернизацию системы экологического контроля, модернизацию органа экологии, который занимается контролем. И здесь главная проблема – это отсутствие доверия. К сожалению, в том законопроекте, который есть, это доверие мы не возобновляем, а, увы, навязываем дополнительные ограничения, которые создадут проблемы для бизнеса», - рассказал Каленков.

По его словам, законопроект необходимо существенно доработать, чтобы снизить коррупционные риски, которые в нем присутствуют. И лишь в таком случае удастся провести реальную реформу органов экоконтроля.

«Вернуть действие этого законопроекта под действие рамочного закона об основных принципах государственного контроля. Убрать огромный рост штрафов. Потому что понятно – это приведет к росту взяток, которые требуют с бизнеса, причем с прозрачного бизнеса», - сказал Каленков.

Он подчеркнул: бизнес заинтересован в установлении четких и прозрачных правил в сфере экоконтроля, и призвал народных депутатов учесть предложения бизнес-сообщества к законопроекту.

«Мы все заинтересованы, чтобы система модернизировалась. Поэтому давайте не будем дискредитировать эту реформу. Давайте до первого чтения учтем основные наши замечания и тогда пойдет в зал законопроект, который будет иметь большие шансы быть принятым», - сказал Каленков.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что ни в одной стране ЕС экоинспекция не имеет таких неограниченных полномочий, которые предлагают предоставить ей в Украине.

В свою очередь в Федерации работодателей Украины заявили, что проект закона №3091 имеет ряд негативных положений, способствующих усилению давления на бизнес, росту коррупционных рисков и уменьшению возможностей для защиты предприятиями своих законных интересов, поэтому он нуждается в существенной доработке.