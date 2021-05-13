Вопрос эффективности пенсионных систем до сих пор остается открытым. Сейчас их существует три. Третий уровень обычно используется состоятельными людьми, которые добровольно выбирают, сколько откладывать себе на пенсионные выплаты.
Экс-министр социальной политики Андрей Рева в программе «Суть событий» на канале Знай.ua рассказал о третьем уровне пенсионных накоплений и в частности об аспектах пенсионной системы.
«На практике у нас сегодня есть два уровня: первый и третий. Первый (солидарный) – 11 миллионов пенсионеров благодаря этому уровню получают пенсионные выплаты. Средняя пенсия составляет 3700 гривен, для того, чтобы ее выплачивать запланировано собрать 300 миллиардов гривен по ЕСВ и еще 195 миллиардов будет направлено из государственного бюджета», - отметил Рева.
По словам экс-министра, параллельно с 2004 года у нас существует третий уровень. С 2004 года, как отмечает Рева, в Украине действует 63 негосударственных пенсионных фондов, это добровольный уровень, который чаще используется, когда у человека большая зарплата.
«Таких людей не так много в Украине, но они есть – 880 тысяч украинцев застрахованы в третьем уровне пенсионного обеспечения и их средства хранятся в 63 негосударственных пенсионных фондах. Реально половина средств хранится в двух фондах: Корпоративном фонде Нацбанка Украины и в фонде еще одного крупного банка, который есть в Украине», - подчеркнул Рева.
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Как отмечает экс-министр, с 3,5 миллиардов примерно половина денег находится в этих структурах. По словам Ревы, статистика этих выплат не является открытой, но в 2016 году 900 миллионов гривен бесследно исчезли из Корпоративного фонда Нацбанка.
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