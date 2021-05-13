Ситуация в Нагорном Карабахе будет заморожена, а в Сирии начнется конфликт из-за уменьшения влияния президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом сказал политический эксперт Руслан Бизяев в эфире программы “Политика наизнанку” с Дмитрием Снегиревым.

“Переносимся на Ближний Восток, Сирия. Судя по всему, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия хотят перехватить часть протурецкой оппозиции в Сирии. Зацепить их на себя с помощью финансов и таким образом ослабить влияние Турции в Сирии. Асад, в принципе, согласиться с этой протурецкой оппозицией. Вполне согласиться, если это будет новая, правильная оппозиция, с помощью которой можно провести выборы. Влияние Эрдогана в Идлибе упадет”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что это заставит Реджепа Эрдогана искать другие формы воздействия на Сирию. При этом, с каждым днем у него будет все меньше инструментов, что повлияет на ситуацию в Ливии, где находятся основные источники газа и нефти.

“Я думаю, что как раз Карабах и Азербайджан - ситуация будет заморожена на том уровне, на котором она есть сейчас - просто никому не надо это менять, а вот в Сирии мы будем наблюдать интересные события”, - добавил Бизяев.

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