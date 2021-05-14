Политолог Максим Яли в своей программе «Контрольный удар» рассказал о законопроекте по борьбе с олигархами. По словам эксперта, деолигархизация наполнит государственный бюджет.
«Глава СНБО Данилов заявил о том, что готовится законопроект о деолигархизации. Названа даже цифра – 13, эти имена не называются», - отметил Яли.
По словам политолога, правительство уже начало «заниматься» Коломойским. Эксперт напомнил, что был зафиксирован диалог Коболева с Коломойским, где экс-глава Нафтогаза говорил об удовлетворении интересов олигарха.
«Анонсирован законопроект о повышении налогов на недра. Цифры показывают, что это даст в бюджет около 60 миллиардов гривен», - сказал Яли.
Как отмечает эксперт, большая часть денег, учитывая этот налог, пойдет как раз таки от олигархов, так что это тоже можно считать мерой борьбы. Сейчас большинство олигархов в Украине владеют бизнесами по добыче или реализации энергоносителей.
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Напомним, Politeka публиковала заявление Яли, что пока Путин не встретится с Байденом, никакой встречи Зеленского с Путином не произойдет.
Ранее для Politeka Яли рассказал, что будет значить для Беларуси речь Путина на Федеральном собрании.