Политолог Максим Яли в своей программе «Контрольный удар» рассказал о законопроекте по борьбе с олигархами. По словам эксперта, деолигархизация наполнит государственный бюджет.

«Глава СНБО Данилов заявил о том, что готовится законопроект о деолигархизации. Названа даже цифра – 13, эти имена не называются», - отметил Яли.

По словам политолога, правительство уже начало «заниматься» Коломойским. Эксперт напомнил, что был зафиксирован диалог Коболева с Коломойским, где экс-глава Нафтогаза говорил об удовлетворении интересов олигарха.

«Анонсирован законопроект о повышении налогов на недра. Цифры показывают, что это даст в бюджет около 60 миллиардов гривен», - сказал Яли.

Как отмечает эксперт, большая часть денег, учитывая этот налог, пойдет как раз таки от олигархов, так что это тоже можно считать мерой борьбы. Сейчас большинство олигархов в Украине владеют бизнесами по добыче или реализации энергоносителей.

Напомним, Politeka публиковала заявление Яли, что пока Путин не встретится с Байденом, никакой встречи Зеленского с Путином не произойдет .