Даже если «Зеленая партия» получит канцлерство, на них будет оказываться огромное давление, чтобы они вошли в немецкий мейнстрим поддержки проекта «Северный поток-2». Такую важную тему поднял немецкий политолог Андреас Умланд с экспертом по международной и внутренней политике Юрием Романенко в программе «Романенко беседы» на Youtube.

«Во внешней политики все партии в Германии довольно близки друг к другу, за исключением мелких нюансов, а вот «Зеленая партия» отличается от всех других немецких тем, что они однозначно выступают против «Северного потока-2». Что для Германии является особой позицией, есть конечно в партии диссиденты, которые за этот проект, но руководство партии и ее большинство против», - подчеркнул он.

Умланд рассказал, что для Украины это очень значимый нюанс, но в целом его нельзя переоценивать. Внешняя политика этой партии останется такой же, какая и была. Внешняя политика в Германии останется такой же. По его словам, будет давление со стороны бизнеса и региональных властей Восточной Германии. Он добавил, что нет уверенности в том, что «Зеленая партия», с пока что последовательной позицией, будет держать ее, когда войдет в правительство.

«Я думаю, что с «Северным потоком-2» совершенно другая история, потому что пока американцы настолько фундаментально настроены против «Северного потока-2», он не будет работать. У американцев слишком много рычагов влияния, чтобы помешать запуску проекта «Северный поток-2», - акцентировал он.

Умланд резюмировал, что если в американском Конгрессе изменится позиция и Байден будет стараться продвигать этот проект, и ему удастся убедить Конгресс в том, что надо согласиться с позицией Германии,тогда этот проект будет запущен, ни смотря на то, кто станет Канцлером.

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