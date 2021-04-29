Поки Україна марить НАТО, варто раціонально поглянути на дійсні перспективи стати членом цього альянсу.

Таку думку висловив у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» правник Геннадій Друзенко.

Експерт аналізує ситуацію у світі: хто може виступити проти РФ. Він згадує давні образи німців на Росію, а відтак не може уявити, як вони знову зіткнуться на передовій. «Це ж травма на все життя: знищені міста, мільйони переґвалтованих німкень. Воно ж нікуди не поділося», - пояснює він. Навіть сама Ангела Меркель ще застала той час, коли певний контингент військ СРСР стояв у Німеччині. Принагідно Друзенко порівнює ці негативні спогади та травму із тим, як Україна не може пережити Голодомор і часто акцентує на цьому періоді держави.

Аналогічно він не бачить на фронті з РФ ані греків та голландців, ані французів та італійців. «Голландці навіть на холодне дмухали, щоб, не дай бог, перспектива членства в ЄС не примарилась комусь, коли ратифікували Угоду про асоціацію України з ЄС», - переконаний Друзенко.

Щодо вступу України в НАТО та марень цим альянсом правник навіть іронізує. Питання полягає в тому, чи чекає Україну НАТО та чи потрібна вона там. «А ми схожі на такого менестреля, який вірить, що коли ще проспівати одну серенаду – то, напевно, жіноче серце затремтить, і нас візьмуть…», - кепкує експерт.

З іншого боку, він і не бачить причин таких прагнень держави. Друзенко пояснює, що більшу частину всієї військової потужності, фінансування та технологічного прогресу забезпечують самі лише Сполучені Штати, а відтак орієнтири Україні варто змінити.

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