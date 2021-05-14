Собственное видение логики развития сильного украинского государства очертил украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар в программе «Субъективно с Яникой Мерило» . В этом контексте он и выделил три ключевых этапа государственного строительства.

По мнению предпринимателя, строительство государства напоминает строительство простого дома: здесь действует та же логика - фундамент и несколько этажей.

«На первом, базовом уровне фундамент нашего здания, будущее страны - это экономическая и финансовая стабильность», - отмечает Пекар. Он утверждает, что именно эта стабильность даст ресурсы для дальнейшего развития, но без нее двигаться не получится.

Первым этажом строительства государства предприниматель называет создание институтов. На них держаться все последующие этажи, поэтому они должны быть прочными и базироваться на двух реформах - судебной и государственного управления.

«Следующий второй этаж - это экономическая свобода», - отмечает он. Но с ним Украина имеет проблемы: она на 127 месте в мире по этому критерию, то есть на последнем среди европейских стран. Кроме этого, Пекар считает уровень развития Гондураса таким, что Украине к нему еще идти и идти. С другой стороны, ситуацию, предполагает он, можно было бы исправить буквально в течение 3-4 лет, если бы грамотно построить первый этаж - провести реформы.

«Следующий этаж - это то, что мы все любим, это развитие человеческого капитала», - рассказывает предприниматель. Этот этап включает обновление системы образования и здравоохранения. Конечно, этаж затратный в своем строительстве, но для этого, подчеркивает он, как раз таки и существует второй этаж.

Так, собственно, и выглядит, по мнению гостя программы, логика развития сильного украинского государства.

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