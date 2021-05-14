Политолог Тарас Загородний в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» обсудил с ведущим возможность и перспективы внедрения Разумкова в большую политику. По мнению Загороднего, проголосует за Разумкова очень узкий электорат.

По мнению ведущего Снегирева, Разумкова хотят внедрить в политику, чтобы он забрал определенные проценты поддержки у ОПЗЖ. Как отметил Снегирев, Разумков может «откусить» 5% от приблизительных 18-20%, что имеются у ОПЗЖ.

«Не будет ли он забирать голоса у «слуг народа»? В ОПЗЖ все же постоянный электорат, у них свой лидер, которому они доверяют. Разумков, думаю, это альтернатива для тех, кто разочаровался в «слугах народа» и это может быть Центральная Украина», - подчеркнул Загородний.

По мнению Загороднего, существует большая вероятность, что Разумков может забрать рейтинги именно у «слуг народа», потому что в ОПЗЖ не тот электорат, который смог бы поддерживать Разумкова.

«У Разумкова такой типаж, как у «идеального зятя» – молодой, не матерится, не пьет. Есть электорат, который у него может быть, в первую очередь женщины, которые чаще ходят на выборы, чем мужчины», - подчеркнул Загородний.

Напомним, Politeka публиковала объяснение эксперта, почему Россия начала интенсивно греметь оружием на границах с Украиной.

Ранее для Politeka Снегирев рассказал о факторах, которые делают невозможным вторжение РФ.