Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал Верховной Раде подписанный документ об отставке министра здравоохранения Максима Степанова

Об этом вечером в пятницу, 14 мая, сообщила на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь председателя Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

По ее словам, парламент получил представление об отставке главы Минздрава, подписанное Шмыгалем.

Рассмотреть вопрос о снятии с должностей сразу трех министров, в том числе и Степанова, Верховная Рада должна будет уже на следующей неделе. Предполагается, что в случае увольнения нынешнего главы Минздрава возглавить ведомство может главный санврач страны Виктор Ляшко.

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Вопрос об увольнении Степанова в последнее время поднимался неоднократно на фоне медленных темпов вакцинации в Украине. В апреле нардепы запустили сбор подписей за проведение внеочередной сессии парламента, на которую был бы вынесен этот вопрос.

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Помимо Степанова парламент должен будет рассмотреть заявления об отставке министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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