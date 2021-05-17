Для борьбы с коррупцией в Украине нужен бесстрашный параноик, который будет зациклен на том, чтобы посадить всех олигархов. Об этом сказал лидер политической партии “5.10” Геннадий Балашов в эфире программы “Политика наизнанку” с Дмитрием Снегиревым.

“Во всех странах, где проводились антикоррупционные меры, или антимафия - мафия всегда сопротивлялась. И должны появиться люди, единицы людей, которые бесстрашные должны быть. Сытник, наверное, недостаточно бесстрашный… Нам нужен вместо Сытника параноик, который будет зациклен на том, чтобы посадить всех олигархов”, - сказал Геннадий Балашов.

Он отметил, что такой человек будет посылать сигнал другим, что власть не идет на компромиссы.

“Должны сформироваться люди, которые бесстрашные в какой-то степени. Мы все боимся олигархов. Извините, у них бандиты в руках, у них прокуроры. Если олигарх вам объявит войну - неизвестно что с вами произойдет. Потому что люди просто боятся. Мы не такие бесстрашные как американцы. Мы не такие бесстрашные, возможно, как итальянцы… Когда вы работаете, как Сытник, в кабинете, вы простой парень, который думал будет сидеть тут всех привлекать, а оказалось по другому. Оказалось, тебя мочат в социальных сетях, твою мочат семью, тебе подставу делают. На тебя уголовные дела заводят… Таких людей мало, которые толстокожие выдерживают”, - добавил Балашов.

Как сообщала Politeka , Блинкен сказал, что самыми большими врагами для Украины, как видится американской стороне, является не только РФ, но и коррупция и олигархи .