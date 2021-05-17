Допустима ли ложь во благо – например, для блага государства? Можно ли было делать достоянием гласности скандал с «вагнеровцами»? Своё мнение в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» высказывает журналист, главный редактор сайта «Цензор.НЕТ», обозреватель «Зеркала недели» Юрий Бутусов.

«Я не знаю, как всё это воспринимают в Офисе президента. Но Ермак в своём последнем интервью снова поднял вопрос: было или нет? Хотя раньше он у Шустера заявлял, что всё это выдумки. Но теперь он уже формулирует более осторожно, теперь не отрекается от того, что было. Теперь у него другая позиция: возможно, я преувеличил», - говорит Бутусов.

Но, по словам журналиста, детали при этом по-прежнему не объясняются. Также никто не объясняет, что там было на самом деле. Но Бутусов уверен: в Кремле боятся утечки любой информации об этом деле. Он напоминает, что открыто уголовное производство по делу о разглашении государственной тайны, и сам он ещё прошлой осенью был на допросе по этому делу.

«Да, прошло уже больше восьми месяцев. И я всё это время жду, когда будут выводы. Ведь, как сказал Ермак, всё это выдумки, ложь. Так что государство имеет полное право сделать выводы, закрыть уголовное дело, и объявить: вся информация от Бутусова не подтвердилась, все показания опровергнуты, и он распространял недостоверную информацию. Позор Бутусову! Но этого нет», - утверждает гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Юрий Бутусов объяснял, почему в украинской армии на самом деле нет кадрового голода.

Также он рассматривал вопрос возможной тотальной войны с Россией.



