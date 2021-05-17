В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» политический эксперт Александр Мусиенко рассказал о новом российском информационном вбросе: жителей оккупированного Донбасса, уже имеющих российский паспорт, стоит оставить и не заниматься их реинтеграцией.

Прежде всего эксперт отмечает, что паспортизация жителей ОРДЛО - это не столь трагично, как кажется. Он напоминает, что количество украинцев с российскими паспортами можно лишь приблизительно представить, но точные данные отсутствуют.

Но Мусиенко также и объясняет, что паспортизация опасна тем, как ее использует Россия в пропагандистских целях. «Им очень выгодно, вот они говорят (у нас многие подхватывают эту волну, даже не осознавая), а зачем нам реинтегрировать эти территории, если там уже не будет наших граждан?», - объясняет он.

Таким образом, эксперт называет паспортизацию еще одним опасным информационным вбросом. Самым худшим же Мусиенко считает то, что в Украине эта волна быстро подхватывается и накрывает все общество.

«Играет ли это в дальнейшем на перспективу какому-то мирному процессу, реинтеграции и так далее - наверное - нет...», - рассуждает он. Тем не менее, эксперт видит четкую манипуляцию со стороны РФ: она создает иллюзию ненужности самой Украины на ее же оккупированных территориях.

Напоминаем, Мусиенко заявил, что точные цифры паспортизации жителей ОРДЛО отсутствуют.

Ранее Politeka сообщала о том, что Мусиенко отметил оживление процесса обмена пленными с РФ.