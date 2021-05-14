На початку свого президентства Володимир Зеленський ініціював активний обмін полоненими з Росією, але пізніше цей процес застопорився. Чи відновиться він, і якщо так, то коли?
Свою думку з цього приводу в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює політичний експерт і бізнес-консультант, керівник Центру військово-правових досліджень, адвокат Олександр Мусієнко.
«Потрібно з'ясувати імена і дані полонених, які знаходяться на окупованій території. Для цього призначена місія ОБСЄ. Цим мав би займатися Червоний Хрест та інші міжнародні організації. Цього, на жаль, не відбулося - хоча, на мою думку, цей процес потрібно було активізувати. Але зараз процес обміну полоненими зрушився з мертвої точки. Хочеться вірити, що якомога більше українських громадян повернеться додому, і ми все-таки прийдемо - рано чи пізно, але, звичайно, краще щоб рано - до формули «всіх на всіх»», - каже гість програми.
Він нагадав, як починався цей процес у 2019 році, і як президент Зеленський в аеропорту «Бориспіль» привітав українців, які повернулися додому з території Росії. Але потім процес пішов на спад.
«Те, що робляться такі кроки - це добре. Це показує, що Мінський процес дає хоч якісь плоди. Подивимося що буде далі. Але в будь-якому випадку, обговорювати в Мінську потрібно в першу чергу гуманітарні питання», - вважає Олександр Мусієнко.
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Раніше, як повідомляє Politeka, він відзначав, що фактично ескалація військового конфлікту на Донбасі триває.
Також Мусієнко закликав до створення на Донбасі демілітаризованої зони.