Нардепы от фракции «Слуга народа» определились с кандидатурами на замену трем министрам из нынешнего правительства, среди которых оказался и Максим Степанов

В понедельник, 17 мая, депутатская фракция провела заседание, на котором был поднят вопрос поиска новых кандидатов на должности министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства, инфраструктуры и здравоохранения. Как сообщает «Укринформ», об этом председатель фракции Давид Арахамия рассказал на брифинге по итогам заседания.

Нардепы сошлись на том, что заменить министра инфраструктуры Владислава Криклия должен будет Александр Кубраков, а министра экономики Игоря Петрашко – Алексей Любченко.

Кроме того, депутаты согласовали кандидатуру нынешнего главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Арахамия добавил, что в «Слуге народа» рассчитывают на назначение всех трех новых министров уже в четверг, 20 мая.

14 мая Игорь Петрашко и Владислав Криклий подали заявления об отставке.

Отметим, что 14 мая также в Верховную Раду поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал главной причиной такого решения медленные темпы вакцинации в Украине. При этом, сам Степанов вопрос о своей отставке считает открытым и подчеркивает, что не подавал заявлений об отставке.

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