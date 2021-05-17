Нардепы от фракции «Слуга народа» определились с кандидатурами на замену трем министрам из нынешнего правительства, среди которых оказался и Максим Степанов
В понедельник, 17 мая, депутатская фракция провела заседание, на котором был поднят вопрос поиска новых кандидатов на должности министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства, инфраструктуры и здравоохранения. Как сообщает «Укринформ», об этом председатель фракции Давид Арахамия рассказал на брифинге по итогам заседания.
Нардепы сошлись на том, что заменить министра инфраструктуры Владислава Криклия должен будет Александр Кубраков, а министра экономики Игоря Петрашко – Алексей Любченко.
Кроме того, депутаты согласовали кандидатуру нынешнего главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Украинцы поразили видом на открытии "Евровидения", чем удивили Go_A: "Из переработанного пластика"
Тело известного украинца нашли в центре города, фото: "Также расправились с его учителем"
В Киеве прогремел взрыв, языки пламени вылетают из-под земли: первые детали и видео ЧП
Ядовитые существа атаковали украинцев, появились снимки: "После укуса тошнит"
Арахамия добавил, что в «Слуге народа» рассчитывают на назначение всех трех новых министров уже в четверг, 20 мая.
14 мая Игорь Петрашко и Владислав Криклий подали заявления об отставке.
Отметим, что 14 мая также в Верховную Раду поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал главной причиной такого решения медленные темпы вакцинации в Украине. При этом, сам Степанов вопрос о своей отставке считает открытым и подчеркивает, что не подавал заявлений об отставке.
Напомним, главу Минздрава Степанова решили отправить в отставку, в Раде сделали срочное заявление: подробности.
Как сообщала Politeka, отмена карантина, глава Минздрава раскрыл, когда снимут ограничения и что потом: "Обязательно будут...".
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о четвертой волне ковида, заявление МОЗ: "Это будет новая битва".