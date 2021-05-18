Получение ПДЧ в НАТО – это очень сложная процедура, так как НАТО является консенсусной организацией. Такую важную тему обсудил бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава с экспертом по международной и внутренней политике Юрием Романенко в программе «Романенко беседы» на Youtube .

«Консенсус в НАТО означает, что все страны, входящие в НАТО, должны быть согласны принять новых членов. На сегодняшний день по вопросу принятия Украины и Грузии в НАТО полного консенсуса не существует, есть разночтения и разногласия. Единственный момент, на чем можно эти политические противостояния переломать - это когда политическая и военно-политическая система будут находится на таком уровне, что не будут вызывать вопросов», - подчеркнул он.

Корчилава сказал, что тогда политические лидеры тех или иных стран не смогут манипулировать этим вопросом. Если сейчас подойти к моменту обсуждения ПДЧ для Украины, то, по словам Корчилавы, манипулировать неготовностью Украины вступать в европейские структуры будут все, потому что нет смысла давать ПДЧ стране, которая военно и военно-политически не готова.

«Украину если и будут принимать в НАТО и ЕС, то будут принимать тогда, когда она сможет серьезно усилить эти обе организации. А когда в мире есть определенные проблемы еще больше ослаблять эти организации никто не будет. Тем более, что сейчас в самом НАТО существует ряд аспектов, один из которых - это Германия, которая не хочет поднимать количество финансов на содержание и много других аспектов, которые важны», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Ильчука, как обстоят дела с вакцинацией против COVID-19 в Канаде.