У Канаді повним ходом йде вакцинація проти COVID-19 і влада прагне до того, щоб вакцинованих було більше, ніж не вакцинованих.

Про це розповів помічник аналітика у Федеральному суді Канади Дмитро Ільчук в ефірі "Романенко Бесіди" з Юрієм Романенком.

"Йде вакцинація повним ходом. Тому що намагаються зробити баланс: більше вакцинованих, ніж не вакцинованих... Люди стоять в черзі. Саме канадці стоять в черзі на вакцину, хоча є також люди, які не вірять в це... Всі чиновники, всі лідери вакцинувалися публічно. У всіх чиновників, лідерів, мерів - є Тік Ток, Instagram, де вони кожен день по 8 разів постять сторіс про вакцинацію", - сказав Дмитро Ільчук.

Він зазначив, що держава в Канаді не примушує до вакцинації від COVID-19.

"Немає такої зобов'язалівки, що ти повинен піти, інакше ти не виходиш на вулицю. Ні, просто це відкриває можливості для людей", - додав Ільчук.

За його словами, в провінції Онтаріо з 20 млн осіб вже щеплено 6 млн.

Він зазначив, що вакцина Astra Zeneca є вже у всіх аптеках, і її можна купити. У госпіталях прищеплюють переважно Pfizer.

Як повідомляла Politeka, Ільчук зазначив, що багато людей приїжджають до Канади за спокійним життям.

Також Politeka повідомляла, що Ільчук розповів, як канадці ставляться до українців.



