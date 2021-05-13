У Канаді повним ходом йде вакцинація проти COVID-19 і влада прагне до того, щоб вакцинованих було більше, ніж не вакцинованих.
Про це розповів помічник аналітика у Федеральному суді Канади Дмитро Ільчук в ефірі "Романенко Бесіди" з Юрієм Романенком.
"Йде вакцинація повним ходом. Тому що намагаються зробити баланс: більше вакцинованих, ніж не вакцинованих... Люди стоять в черзі. Саме канадці стоять в черзі на вакцину, хоча є також люди, які не вірять в це... Всі чиновники, всі лідери вакцинувалися публічно. У всіх чиновників, лідерів, мерів - є Тік Ток, Instagram, де вони кожен день по 8 разів постять сторіс про вакцинацію", - сказав Дмитро Ільчук.
Він зазначив, що держава в Канаді не примушує до вакцинації від COVID-19.
"Немає такої зобов'язалівки, що ти повинен піти, інакше ти не виходиш на вулицю. Ні, просто це відкриває можливості для людей", - додав Ільчук.
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За його словами, в провінції Онтаріо з 20 млн осіб вже щеплено 6 млн.
Він зазначив, що вакцина Astra Zeneca є вже у всіх аптеках, і її можна купити. У госпіталях прищеплюють переважно Pfizer.
Як повідомляла Politeka, Ільчук зазначив, що багато людей приїжджають до Канади за спокійним життям.
Також Politeka повідомляла, що Ільчук розповів, як канадці ставляться до українців.