Пока ключевые вопросы украинской-российских отношений остаются нерешенными, смысла в личной встрече президентов Путина и Зеленского нет. Такое мнение высказал в программе "Политика наизнанку" Дмитрия Снегирева военный эксперт Александр Мусиенко.

«А Крым аннексированный? Процесс отвода войск, насколько мне известно, оттуда не начат. По крайней мере, корабли Северного флота России сейчас находятся там. Учения военные, это все продолжается и остается напряжение. А блокада части Черного и Азовского морей – это о добрососедстве?», - задает он риторический вопрос.

Следующее – ситуация на востоке.

«Что у нас на линии разграничения, на линии фронта? Там не август или сентябрь 2020 года, когда ситуация была более-менее спокойна, когда можно было констатировать единичные случаи нарушения режима прекращения огня. Сейчас уже другая ситуация. Более того, есть предложение украинской стороны подписать новое соглашение, но Россия отказывается. Мы даже не можем выйти на Пасхальное перемирие. Я такого не помню, были разные случаи, но на праздники день-два было спокойно. Сейчас и об этом не могут договориться», - рассказывает Мусиенко.

Еще один момент, продолжает он.

«Давайте посмотрим, принципиально ли изменилась риторика и политика Российской Федерации? Тоже видим, что нет. То есть ли предпосылки для того, чтобы ехать в Москву? О чем говорить? Никаких результатов эта встреча не принесет. Несмотря на все попытки Украины прийти к какому-то согласию, искать выходы, активизировать переговорные процессы, - если этого не будет на повестке дня – то зачем ехать?», - убежден военный эксперт.

Напомним, Яли объяснил, для чего Путин с Зеленским обменялись приглашениями.