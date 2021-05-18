Не все так просто со вступлением в Евросоюз и НАТО. В своей программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга очертил риски для Украины и заявил, что в Западном мире тоже есть своя 5-ая колонна.
«Ставка на союз Британии и США ставит крест на устремление в НАТО и ЕС», - убежден политолог. Он объясняет, что сейчас ситуация на международной арене складывается так, что Евросоюз становится 5-ой колонной для Соединенных Штатов. А это в свою очередь, отмечает Чаплыга, не может не раздражать саму Европу.
Итак, по словам Чаплыги, сегодня в мире происходит раскол между двумя коалициями: с одной стороны, Великобритания с Соединенными Штатами, с другой - Франция и Германия. «Пешками выступают Украина и Прибалтика, троянским конем – Польша», - подчеркивает он.
Финансовое же измерение проблемы Чаплыга описывает так: «Идет просто борьба двух проектов – Рокфеллеров против Ротшильдов». Украина, говорит он, оказывается в довольно трудной ситуации. По мнению политолога, для государства нет никакой разницы между имперскими амбициями РФ или Польши. Но о вступлении в НАТО и Евросоюз, отмечает эксперт, Украина можно забыть, если она ориентируется на Великобританию и США.
Напоминаем, Чаплыга сравнил рынок земли с продажей участков на Буковеле.
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Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга оценил опасность от открытия рынка земли.