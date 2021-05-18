Кроме того, что международные партнеры могут отреагировать двояко на встречу президентов Украины и России в Москве, может возникнуть волна недовольства в самой Украине и повысить градус общественного недовольства. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку», комментируя ситуацию вокруг темы личных переговоров Путина с Зеленским.

«А имиджевые потери, которые могут быть в Украине?! Люди возмутятся: «Вы что, поехали подписывать капитуляцию». Поскольку в мировой практике подписание договора о капитуляции происходит в столице страны-победителя», - объясняет Александр Мусиенко.

Впрочем, по его словам, в этой ситуации есть еще один момент, который бьет по политическому самолюбию главы государства Украина.

«Песков, когда говорит, что «мы не хотим это обсуждать», он же таким образом делает еще и пассаж, извините, унижения президента Украины. Во-первых, а о чем президенту сейчас говорить? Не о войне, не об экономических вопросах, не об аннексированом Крыме. А о чем тогда? А во-вторых, они говорят: «Мы хотим говорить глобально о структуре безопасности, исключая определенные кластеры, - а вы, Украина, этого не решаете. Поэтому мы стремимся к диалогу со США», - рассуждает эксперт.

Какой же должна быть реакция украинской стороны?

«Если такая позиция, надо сказать: о'кей, нет предпосылок – ничего страшного! Давайте посмотрим, что произошло несколько недель назад. Не произошло никакой катастрофы, хотя многие предупреждали, что едва не Третья мировая начнется на украинской земле. Мы избежали этого панически-истерического настроя подавляющего большинства. Эти заявления отдают определенной растерянностью: типа, а чего «Пэтриотов» у нас нет, а в Польше есть? Ну, ясно, почему. Польша – член НАТО и основной союзник США в Центральной и Восточной Европе», - отмечает Мусиенко.

Напомним, установить перемирие на Донбассе можно, выполнив всего лишь два шага.

Ранее Politeka сообщала о том, что Мусиенко видит со стороны США поиски путей деэскалации войны на востоке Украины.