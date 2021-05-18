Построение новой инфраструктуры в освобожденных районах Нагорного Карабаха является основополагающим не только для Азербайджана, но и показывают значимость Турции как гаранта безопасности и сильного экономического игрока. Такую тему поднял независимый журналист, медиаэксперт Карен Мадоян с экспертом по международной и внутренней политике Юрием Романенко в программе «Романенко беседы» на Youtube .

«Азербайджан сейчас очень активно занимается построением новой инфраструктуры в семи районах вокруг Нагорного Карабах, в Физули строится аэропорт, что очень активно показывалось. Более того недавно в Баку объявили, что Шуши теперь будет культурной столицей, в которой будут проходить фестивали, для них это является очень знаковым», - рассказал он.

Мадоян сообщил, что в Азербайджане понимают, что пока есть такой благодатный момент, то надо очень быстро решать эти вопросы, особенно с тем, что касается инфраструктурных проектов. По его словам, ничего удивительного нет в том, что основные подряды на строительство получили турецкие компании.

«Есть такой момент, что Эрдоган захочет показать это как витрину, если им удастся быстрыми темпами выстроить инфраструктуру бывших оккупированных территорий. Если там появится жизнь, это будет хорошим показателем для других тюркоязычных стран. Мы не забываем, что Эрдоган не отказался от своего регионального проекта - союз тюркоязычных государств», - подчеркнул он.

Мадоян резюмировал, что Эрдоган хочет показать, что Турция - это определенный гарант безопасности и сильный экономический игрок, с которым лучше дружить.

«Однако пока не известно, будут ли массово возвращаться люди в Нагорный Карабах, потому что те, кто оттуда выехал уже давно, осели в новых местах. На успех такого переселения можно рассчитывать только при условии очень серьезной государственной поддержки и финансовом вливании», - добавил он.

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