Венецианская комиссия – кумир на пьедестале для Украины? Ее члены должны быть советчиками или оставаться, по сути, такими кукловодами, решения которых есть определяющими украинского суда, для политиков?

Об этом спросил юрист, ведущий Геннадий Друзенко гостя программы «Конституционная кухня» - судью Конституционного суда Украины в отставке, экс-представителя Президента в Конституционном суде профессора Владимира Шаповала.

«Во-первых, я думаю, что надо не так часто обращаться к Венецианской комиссии, как это делают у нас, - отвечает тот. - Недавно читал, что проект закона «О местном референдуме» передают в Венецианскую комиссию. Для чего? Какие там проблемы?».

Один из самых авторитетных знатоков конституционного права считает, что это, прежде всего, пренебрежение к нашим специалистам.

«Извините, у нас полно людей, которые осведомлены в теории и практике – обращайтесь к ним! Пусть это будет консультативный центр при Президенте (у нас сейчас почти все при Президенте), получите честный и справедливый совет. Меня немного смущает, что чуть ли не на каждое шуршание мы бежим в Венецианскую комиссию. Более того, я был шокирован, когда Президент Зеленский участвовал в заседании онлайн. Ну, для чего это?», - говорит специалист.

Дело не в том, что он по диплому – юрист.

«Дело в том, что он Президент Украины, не маленького государства. Неужели некому было подсказать, что этого не надо делать? «Не царское это дело», - как сказал бы известный персонаж», - отмечает Шаповал.

Кто у нас воспринимает Венецианскую комиссию в целом? Узкий круг специалистов, откровенно признает он.

«Сколько я помню, когда решение Венецианской комиссии нравится – начинают говорить: «Вот, пожалуйста!». Когда оно не влезает в тот формат, на который надеялись – о нем забывают», - резюмирует бывший судья Конституционного суда.

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