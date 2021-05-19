Оценка регуляторной базы активов для RAB-регулирования отображает реальную стоимость активов компании в зависимости от их загрузки при транспортировке электроэнергии.

Об этом заявил эксперт, бывший советник министра энергетики Сергей Чех.

Он подчеркнул, что эта оценка не имеет ничего общего с приватизационной стоимостью операторов компаний, которые на момент приватизации выполняли функции и поставщика, и оператора системы распределения:

«Оценка в результате приватизационного конкурса отражала готовность покупателя приобрести и активы для распределения электроэнергии в определенной области и сверхнормативные потери с этим связанные, и огромные долги перед Энергорынком», - отметил Чех.

Также, по его словам, значительная разница между приватизацией и новым тарифным регулированием состоит в механике возврата инвестиций и ужесточении контроля за улучшением показателей качества распределения электроэнергии.

Для примера Сергей Чех называет приватизацию «Ровнооблэнерго» и «Киевоблэнрего» в 2000х годах иностранными инвесторами. Тогда акции компаний были проданы под специальные обязательства государства возврата инвестиций.

«Главное отличие состоит в том, что возврат инвестиций на покупку акций не обязывал к инвестированию в сети и не стимулировал к повышению надежности и качества услуг по распределению электроэнергии и снижению потерь, как это имеет место быть в введенной в нынешнем году системе тарифообразования», - отмечает Сергей Чех.

По мнению Сергея Чеха, ныне действующий порядок тарифного регулирования без преувеличения можно назвать стимулирующим тарифообразованием: «стимулирующим собственников распределительных сетей к учету интересов потребителей, к ведению, как сейчас модно говорить клиентоориентированный бизнес».

Вместе со стимулом к инвестированию, RAB-тариф ужесточает и ответственность операторов системы распределения за невыполнение показателей качества: снижение длительности перерывов в электроснабжения и снижение потерь в распределительных сетях.

«Невыполнение повлечет штраф, который новой системой тарифообразования повышен с 1% до 5% годовой выручки оператора», - подчеркнул Сергей Чех.

Напомним, ранее, Александр Визир, глава ОС «Умные электросети Украины» заявил, что RAB-тариф повлиял на увеличение тарифа на электроэнергию только на 4%, однако создал условия для качественного улучшения качества электроснабжения.