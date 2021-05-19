Эксперт Института будущего Илия Куса в программе «Романенко. Беседы» заявил, что Израиль проигрывает медиа-картинку. По его мнению, много кто поддержали Палестину, потому что действия Израиля в медиа выглядят более неправильными.
«Международную медиа-картинку Израиль проигрывает сейчас. Они её проигрывают реально в Европе и Штатах из-за военной бомбежки Газы, которая контрпродуктивно работает», - отметил Куса
По словам эксперта, Запад не есть цельным по взглядам и убеждениям, поэтому в некоторых странах поддержка Палестины достаточно велика. Также, он отметил, что очень много леволиберальных организаций выступают именно в поддержку Палестины или прекращения войны.
«Они не то что бы за палестинцев или израильтян. Леволиберальные активисты организовывают антивоенные движения. Любой человек склонен к бинарному мышлению, особенно если это обыватель, который не знает ситуации и пользуется медиа», - подчеркнул Куса.
По мнению эксперта, многие активисты не знают реальной ситуации, поэтому их выбор, кого поддерживать, не всегда есть объективным. По его словам, мнение этих людей сложилось просто из картинки в медиа, а медиа-фронт, как отметил Куса, Израиль проигрывает.
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Напомним, Politeka публиковала заявление Кусы, что мы не артикулируем свою внешнюю политику.
Ранее для Politeka Куса объяснил, чем признание геноцида армян Байденом обернется для Турции.