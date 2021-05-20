Законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) нельзя принимать, поскольку он уничтожит отечественного производителя

Об этом заявил народный депутат из фракции «Слуга народа» Дмитрий Кисилевский.

По его словам, в законопроекте о промышленных выбросах европейские экологические требования переписаны без учета отечественных реалий. Это, по мнению депутата, нанесет серьезный ущерб отечественному производителю. В частности, он обратил внимание, что именно такова ситуация с наилучших доступных методов и технологий (НДТМ): как известно, украинская версия просто копирует европейский сборник НДТМ, оставляя украинских производителей оборудования за бортом.

«Если мы будем просто копировать европейские подходы, то мы скопируем названия европейских производителей и технологии, которым соответствуют исключительно европейские производители. Таким образом мы лишим украинских производителей возможности быть поставщиками технологий для экологической модернизации нашим украинским предприятиям. Это, пожалуй, не самое лучшее решение, которое мы можем принять », - пояснил Кисилевский.

Он отметил: принятие законопроекта о промышленных выбросах (4167) в предложенной редакции повредит не только промышленности, должен провести екомодернизацию, а предприятиям других отраслей.

«Кроме того, мы создадим сложности для химиков, металлургов, коксохимиков и других, то мы еще сделаем сложности для машиностроителей, которые способны производить какое-то оборудование, которое не может быть применен, если его не будет в европейском перечне. А вряд ли оно в европейском перечня будет », - отметил Кисилевский.

Как известно, Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития единогласно отклонил законопроект №4167 о снижении промышленных выбросов как угрожающий экономической безопасности страны и содержит коррупционные риски, и не рекомендовать его к принятию без доработки. Также против принятия этого проекта выступила СНБО.

Ранее экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что принятие законопроекта о промышленных выбросах (№4167) в существующем виде нанесет удар по предприятиям и углубит промышленный кризис.