Украина в очередной раз закупила 100 МВт-часов электроэнергии из России, вопреки подписанному президентом закону о запрете импорта

Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.

«Несмотря на все рычаги и механизмы, которые есть у НКРЭКУ, мы снова вынуждены снижать мощности украинских производителей электроэнергии и выводить деньги за границу. Вместо того чтобы поддерживать своих энергетиков и шахтеров, стимулировать внутреннее производство и развитие украинских предприятий», - заявила нардеп.

По ее словам, с начала года мы украинская экономика потеряла более 1 млрд гривен на закупках российской-белорусской электроэнергии.

«В сотый раз повторяю - демпинговый импорт вредит украинским производителям – они несут колоссальные убытки, из-за этого у них недостаточно денег на ремонты и закупку топлива. Самое интересное, что особенно болезненно это бьет по государственному «Энергоатому», который только за один день получает миллионные убытки», - отметина нардеп.

При этом по неизвестным причинам, НКРЭКУ игнорирует требования закона и отказывается прекращать преступный импорт.

«Еще раз призываю НКРЭКУ немедленно прекратить губительный импорт. В противном случае, правоохранительные органы должны выяснить, в чем интерес регулятора гробить украинскую энергетику», - отметила Гриб.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых 3 месяца, расходы на импорт превысили 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада приняла законопроект о запрете импорта из России и Беларуси, 13 мая он вступил в силу после подписания президентом Владимиром Зеленским.

До этого Зеленский неоднократно критиковал закупку российско-белоруской электроэнергии, но поставки все-равно продолжались. Публично импорт защищал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, в частности во время последнего выступления в парламенте в феврале 2021 года.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности, НЭК «Укрэнерго» 2020 закончили с убытками 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн. В том числе более 10 млрд грн НЭК «Укрэнерго» должна генерирующими компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.