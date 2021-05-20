Виктор Ляшко стал новым главой Минздрава, Верховная Рада поддержала его назначение 20 мая

Такое решение поддержали 262 народных депутата. За проголосовали 224 нардепа из фракции "Слуга народа", "За майбутнє" – 15, "Довіра" – 18, внефракционные – 5.

После назначения новый министр принес присягу. Своими приоритетами на должности называет, в частности, преодоление пандемии коронавируса и вопрос страховой медицины. Убеждает, что все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса до конца 2021 года.

Как известно, с февраля 2018 года по июль 2019 – работал в должности первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины. Затем был назначен заместителем главы Минздрава и главным санитарным врачом страны.

Ляшко стал 22-м министром здравоохранения Украины и уже 4-м главой Минздрава с начала пандемии коронавируса.

Относительно первых шагов в должности, то Ляшко намерен представить концепцию развития системы здравоохранения, где отдельный блок посвятит теме медицинского страхования.

"Я на следующей часе вопросов к правительству представляю концепцию развития системы здравоохранения, где отдельный блок посвящу развития медицинского страхования в Украине", - сказал он во время заседания Верховной Рады в четверг.

Отметим, ближайшая Час вопросов к правительству должно состояться уже завтра, в пятницу, 21 мая.

Кроме этого, Ляшко подготовил законопроект о концессии в сфере здравоохранения.

"О инвестиций в систему здравоохранения: я уверен, что нам необходимо увеличивать именно инвестиции, одним бюджетом мы не можем перекрыть и финансирование медицинской услуги, и материально-техническую базу. У меня готов законопроект о концессии в сфере здравоохранения как один из элементов дополнительных поступлений средств в бюджет, который должен перекрыть проблемы в финансировании системы ", - добавил министр.

Напомним, 18 мая за отставку министра здравоохранения Степанова проголосовали 292 народных депутата.

Представление о его увольнении в Раду внес глава Кабмина Денис Шмыгаль. По словам премьер-министра, главу Минздрава хотят снять с должности из-за медленных темпов вакцинации и постоянными переносами поставок препаратов от COVID-19.

Напомним, главу Минздрава Степанова решили отправить в отставку, в Раде сделали срочное заявление: подробности.

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