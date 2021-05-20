Политик, общественный деятель Геннадий Балашов убежден, что Донбасс обязательно вернется в Украину.

Об этом он заявил в программе «Что дальше» на канале «Знай24».

«Надеюсь, без крови, но вернется. А Россия не сможет проглотить этот кусок, ей никто не даст. Она и с Крымом так будет мучиться. Все равно санкции будут на Крым оставаться, и Россия туда будет тратить. Россия попала как бы в капкан с этим Крымом, не надо было его трогать. Но Донбасс… Они вообще не смогут ничего сделать», - сказал политик.

По его мнению, мир уже не считается с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сейчас уже в мире с Путиным перестали считаться в том плане, как вот раньше считались. Потому что они увидели, что он беззубый», - говорит Балашов.

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«Это тактическая возня, но смотрите на стратегию. Россия все слабее, Европа все сильнее, американское давление все мощнее, Украина усиливается в этом плане... Политически усиливается, у нее четкие партнеры. Сейчас наши военные лучше говорят на английском, чем англичане. Неплохо все развивается в плане для Украины как европейской страны», - утверждает политик.

В то же время Балашов отметил, что украинцы строят страну для международных корпораций.

«Когда у вас поднимутся тарифы вдвое-втрое – помните, что вы строите Европу. Когда у вас таможенные сборы будут жестко забирать на таможне – помните, что вы строите европейскую страну. Когда у вас будет платная медицина – помните, что это все европейская страна. Платное образование в конце концов будет… И все вот эти прелести – это европейский образ жизни, на который у вас должны быть деньги. Это хорошо, когда это все есть, но только в том случае, если у вас есть деньги, если вы сформировали свои капиталы. Если у вас средний доход на душу населения будет хотя бы 2 тыс. долларов в месяц», - резюмировал общественный деятель.

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