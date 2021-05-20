Политолог Андрей Золотарев в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского абсолютным доверием пользуются две фигуры - председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

“Сегодня у президента две фигуры, которые пользуются у него абсолютным доверием. Это Ермак и Кирилл Тимошенко. Но Кирилл Тимошенко больше смещен в сторону Большой стройки, медийности, коммуникации с региональными элитами. Что у него, кстати, получается неплохо, по крайней мере - острые углы, которые были до местных выборов - сумел сгладить. И, благодаря его коммуникации с региональными элитами, “Слуги народа” получили лучшие позиции в регионах, чем те, на которые они могли рассчитывать по тем цифрам, которые были получены на выборах”, - сказал Андрей Золотарев.

Он отметил, что холодная война между Андреем Ермаком и Юлией Тимошенко никуда не исчезает, но и не выплескивается наружу.

“Пока глобальные вопросы политической стратегии находятся в руках Ермака”, - подчеркнул политолог.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал о перспективах Зеленского идти на второй срок.

Также Politeka сообщала, что также Загородний отметил, что у нас уже есть падение доверия и хочется новых лиц.



