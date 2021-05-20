Политолог Андрей Золотарев в программе Руслана Бизяева «Культ личности» заявил, что европейские партнеры устали от Украины.

«У Макрона мысли о том, что делать с мусульманами, тут еще офицеры, отставные генералы, пишут письма… Растет рейтинг Ле Пен… А у Меркель – большой риск проиграть выборы ее партии уже без нее. Поэтому не до Украины. От Украины ощущается усталость. И они в принципе давным-давно готовы на любой вариант урегулирования, в том числе и за счет интересов Украины. Главное, чтоб тут у нас не стреляли, чтоб не было толп беженцев, «черной дыры» на границе и так далее. Чтобы не возник призрак Югославии», - говорит эксперт.

Также он рассказал, как в дальнейшем может действовать Москва.

«Я думаю, что, поиграв мускулами, радикально повысив ставки, Кремль сейчас будет пытаться достичь своих целей, только другими методами. Осталось 80 км «Северного потока». И плюс – что мы увидели в Керченском проливе? Там могут возникнуть учения…», - сказал Золотарев.

По его мнению, Украина заинтересована в том, чтобы заморозить Минский процесс.

«Минский процесс пойдет в холодильник. Ни Москва, ни Киев, не заинтересованы в том, чтобы зафиксировать экзитус леталис. Ведь наша позиция никуда не исчезла, ее год назад высказал Резников: Мы не можем выполнить Минские соглашения, но и не можем от них отказаться. Самое простое и лежащее на поверхности решение – просто все заморозить», - резюмировал политолог.

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