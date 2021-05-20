Политолог Андрей Золотарев в программе Руслана Бизяева «Культ личности» заявил, что европейские партнеры устали от Украины.
«У Макрона мысли о том, что делать с мусульманами, тут еще офицеры, отставные генералы, пишут письма… Растет рейтинг Ле Пен… А у Меркель – большой риск проиграть выборы ее партии уже без нее. Поэтому не до Украины. От Украины ощущается усталость. И они в принципе давным-давно готовы на любой вариант урегулирования, в том числе и за счет интересов Украины. Главное, чтоб тут у нас не стреляли, чтоб не было толп беженцев, «черной дыры» на границе и так далее. Чтобы не возник призрак Югославии», - говорит эксперт.
Также он рассказал, как в дальнейшем может действовать Москва.
«Я думаю, что, поиграв мускулами, радикально повысив ставки, Кремль сейчас будет пытаться достичь своих целей, только другими методами. Осталось 80 км «Северного потока». И плюс – что мы увидели в Керченском проливе? Там могут возникнуть учения…», - сказал Золотарев.
По его мнению, Украина заинтересована в том, чтобы заморозить Минский процесс.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Холостячка" Мишина в майке-алкоголичке поделилась печальными откровениями: "Когда уже нет сил и..."
"Тушить пожар нечем": стихия охватила поселок, дома сгорают один за другим
Известный певец трагически погиб после свадьбы, подробности: "Ты ушел и забрал с собой часть меня…"
Грузовики раздавили на куски иномарку: видео страшной аварии на трассе Киев-Одесса
«Минский процесс пойдет в холодильник. Ни Москва, ни Киев, не заинтересованы в том, чтобы зафиксировать экзитус леталис. Ведь наша позиция никуда не исчезла, ее год назад высказал Резников: Мы не можем выполнить Минские соглашения, но и не можем от них отказаться. Самое простое и лежащее на поверхности решение – просто все заморозить», - резюмировал политолог.
Ранее Politeka сообщала, что Чаплыга рассказал, как сегодня мир делится на коалиции и где место Украины среди них.
Также Politeka сообщала, что Атаманюк обосновал, зачем Украине нужен аудит страны.