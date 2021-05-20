Какую выгоду имеет Россия от израильско-палестинского конфликта и чего она пытается добиться с его помощью?

На эти вопросы ответил военный аналитик Дмитрий Снегирев в программе «Как на самом деле?».

Гость программы утверждает, что Россия имеет свою выгоду от израильско-палестинского конфликта в нескольких моментах.

«Первое: она четко дает понять Израилю, что территория Сирии есть неприкосновенна, соответственно все военные базы РФ, размещенные на территории Сирии, тоже неприкосновенны в моменте нанесения ракетных ударов», - отмечает он. По словам Снегирева, эта позиция распространяется и на вооруженные подразделения Хесболла, подконтрольные Ираку. То есть, говорит эксперт, РФ уже провела свои красные линии.

Вторым выгодным для России моментом Снегирев называет выборы в Палестине, которые должны состояться до 22 мая. А любая эскалация, объясняет аналитик, на руку Хамасу, поскольку он имеет возможность донабрать себе еще какие-то политические баллы. «Россия, которая посредственно через Сирию или напрямую поддерживает Хамас, заинтересована в том, чтобы Хамас установил фактически единоначалие на палестинских территориях», - отмечает он.

Попутно эксперт обращает внимание и на положение вещей в Израиле. Он напоминает, что в течение последних двух лет в стране выборы проводились 4 раза. Подробнее Снегирев останавливается на Нетаньяху: ему не удается создать правительство, а треть избирателей его блока - граждане Израиля, общающиеся на русском. Итак, он делает вывод, что люди выбирают Нетаньяху, а тот подает какие-то сигналы РФ. По мнению Снегирева, Нетаньяху эскалация тоже выгодна, тем более, что он позиционирует себя как того единственного, кто мог бы стабилизировать ситуацию в Израиле.

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