Експерт Інституту майбутнього Ілія Куса в програмі «Романенко. Беседы» розповів про ставлення США до війни на Близькому Сході. На його думку, США не має чіткої позиції через розбіжності в поглядах серед учасників правлячої партії.

«З боку зовнішніх гравців вирішується питання, хто буде куратором ізраїльсько-палестинського треку. Очевидно, що США не те щоб втратили цей статус, але серйозно ослабли за часів Трампа, тому що Трамп зайняв чітку позицію і він втратив можливість бути між двома країнами», - зазначив Куса.

За словами експерта, у адміністрації Байдена немає чіткої позиції стосовно цього конфлікту. Як зазначив Куса, коли почалася ескалація, американська сторона всіляко ухилялася від відповіді, що вони думають з приводу загострення. Експерт розповів, коли представники влади США сказали, що Ізраїль має право на самооборону – їх розкритикували і тоді вони сказали, що співчувають Палестині.

«Адміністрація Байдена явно розривається між прогресивними ліво-лібералами, антивоєнними активістами, які говорять, що треба покарати Ізраїль і між правоцентристськими консервативними членами Демократичної партії, які говорять, що Ізраїль не можна критикувати», - підкреслив Куса.

На думку Куси, багато зовнішніх гравців на цьому тлі бачать можливість стати новими кураторами ізраїльсько-палестинського треку, пропонуючи нові ініціативи. Експерт зазначив, що у Єгипту не виходить результативно вирішувати цей конфлікт, а Китай рветься внести свою лепту.

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