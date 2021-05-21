В случае введения в Украине акцизного сбора на производство «зеленой» энергии развитие области чистой энергетики остановится, при этом в государстве останется 90% устаревших и грязных энергопредприятий, которые еще больше будут разворовывать приближенные к власти лица

Об этом заявил Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, подчеркнув, что условия для ведения бизнеса в Украине для иностранных и национальных инвесторов невыносимые.

«Социалисты у власти хотят воровать деньги «зеленых» инвесторов в зеленую энергетику. Когда кто-то думает, что иностранным инвесторам будет лучше, то на самом деле нет. Потому что была изъята определенная гарантия из закона О защите иностранных инвестиций. Поэтому надеяться на то, что в Украине будет идти обновление производственной базы, не стоит», - сказал Тынный.

По его словам, в Украине уровень износа мощностей производства электроэнергии достигает почти 90%.

«Вот в этом году почему так власть спешит достроить запорожские мосты? Потому что Днепрогэсу 90 лет и дамбу надо ремонтировать. Атомные электростанции почти все отработали свой ресурс. Все, что связано с государственной энергетикой, это всегда кража. Поэтому и привлекали частных инвесторов, чтобы строить новую чистую возобновляемую энергетику, но социалисты у власти – это беда. Они всегда один раз воруют и никогда не останавливаются», - подчеркнул соучредитель УАВЕ.

Он напомнил, что из-за долгов перед предприятиями возобновляемой энергетики в стране наблюдается отток иностранных инвестиций, который в случае противоправного со стороны дердавы введение акциза на зеленую энергию только усилится.

"В августе прошлого года, когда был достигнут тяжелый компромисс, были проголосованы изменения в Закон Украины об альтернативных источниках энергии. И там статья 9.4-это как раз и была такая оговорка относительно отсутствия дальнейших изменений законодательства. Но сразу через пол года решили поднимать (давление акцизным сбором – ред.), - отметил Тынный.