Специалист по правоведению Геннадий Друзенко в своем блоге заявил, что Андрей Антоненко, который находился под стражей из-за предъявленных обвинений по делу Павла Шеремета, не играл в политические игры, но когда его выпустили из тюрьмы - он сразу встретился с Петром Порошенко.

"Главный аргумент был, что Андрей Антоненко не соблазнился и не играет в политические игры. Что он не ушел, не выдвигался депутатом, как сделала, кстати, Юлия Кузьменко. Что он не хочет политизировать это дело. Он хочет справедливости и законности в отношении себя. Я не присутствовал при этих разговорах, но представляю их себе примерно так. В результате этого, по моей информации, уже в начале страстной недели (напомню, Андрея выпустили в страстную пятницу) было принято решение, что Пасху он должен праздновать дома", - сказал Геннадий Друзенко.

Он отметил, что среди причин, почему Риффмастера надо выпустить - его невиновность.

"Конечно, там звучало: невиновен, справедливый, но были аргументы чисто политического характера. Ведь, прежде всего - президент, это политик. И вот в этой ситуации первый из топ-политиков, с кем Андрей в "обнимочку" расходится по всех соцсетях - является Петр Порошенко", - добавил Друзенко.

По его словам, когда Риффмастер вышел из тюрьмы, его ослепило.

"За такой финт с Порошенко он тоже будет, очевидно, отвечать. И, наверное, изменение отношения к нему тех, кто помог ему выйти на свободу - будет главной расплатой за непродуманный шаг", - отметил юрист.

Как сообщала Politeka, Друзенко заявлял, что не было предоставлено ни одного доказательства того, что Антоненко причастен к делу Шеремета.

Также Politeka сообщала, что также он заявлял, что не подписался бы за Стерненко, как по Антоненко.



